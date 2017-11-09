"Енергоатом" почав будівництво на Київщині сховища відпрацьованого ядерного палива

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" офіційно почала будівництво в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності країни.

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Як передає кореспондент УНІАН, в офіційній церемонії початку будівництва взяли участь віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, президент "Енергоатому" Юрій Недашковський, президент американської компанії Holtec International Кріс Сінгх, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, посол США в Україні Марі Йованович та інші.

"До сьогоднішньої події наша держава йшло практично останні 10 років. Ми сьогодні починаємо будівництво першого такого об'єкта за період незалежності нашої країни, як Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива", - сказав Кістіон, додавши, що реалізація цього проекту сприятиме розвитку економіки України.

Він зазначив, що будівництво сховища для ядерного палива є серйозним інвестиційним проектом для економіки країни.

"Це мільярдні кошти, які залишаться в бюджеті, це нові технологічні рішення, які ми будемо мати на території України для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Це серйозний інвестиційний проект для економіки країни", - повідомив віце-прем'єр.

За словами Кістіона, в майбутньому Holtec International передасть частину технологій українським компаніям.

"Після завершення контракту на передачу технологій з американською компанією Holtec International виробництво технологічно унікальних контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива буде розгорнуто в Україні за стандартами США. А це нові робочі місця з конкурентоспроможними зарплатами, додаткові надходження до бюджету країни", - сказав він.

Посол США в Україні Марі Йованович, присутня на церемонії, також зазначила стратегічну важливість реалізації даного проекту для України.

"Цей об'єкт - стратегічне майбутнє України. Цей проект допоможе вашій країні знизити свою залежність від Росії і, одночасно, заощадить мільярди доларів. Виходячи з даних, які я бачила, Україна сплатила Росії близько 2 мільярдів доларів за вивіз відпрацьованого палива тільки зі старту цього проекту в 2005 році. Ці 2 мільярда доларів могли бути інвестовані в інфраструктуру, модернізацію генеруючих потужностей", - сказала Йованович.

Вона також зазначила, що реалізація даного проекту доводить високий рівень співпраці між двома країнами, і висловила сподівання, що ця співпраця збережеться в майбутньому.

"Це ще одне нагадування про потужних двосторонніх відносинах між нашими країнами, коли американська компанія Holtec International надала обладнання, технічні рішення і досвід для створення цього сховища", - сказала Йованович.

Президент "Енергоатому" Юрій Недашковський, в свою чергу повідомив, що контракт на будівництво сховища між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі політичних, його реалізація відкладалася, і тільки в 2014 році робота за цим проектом відновилася.

"Дуже багато було зроблено за останні півтора року. Були укладені всі необхідні контракти, Holtec International вже почав виробництво обладнання, і до кінця цього року перші одиниці прибудуть в Україну", - сказав Недашковський.

Він додав, що за останні півтора року вдалося здійснити справжній прорив в реалізації цього проекту, а саме: було відведено земельну ділянку під будівництво сховища, прийняті необхідні закони, отримана ліцензія, виділені кошти на будівництво, а також гармонізовані нормативні бази США і України. При цьому він зазначив, що для будівництва ЦСВЯП будуть застосовані найжорсткіші норми двох законодавств.

Як повідомив президент Holtec International Кріс Сінгх, даний проект є одним з найсучасніших і найбільш безпечних у світі.

"Україна посідає третє місце серед країн Європи, які використовують атомну енергію, але ви посядете перше місце, коли ЦСВЯП буде побудовано. Це може бути предметом вашої гордості. У США ми запізнюємося від вас на два роки", - сказав Сінгх.

Він зазначив, що безпека експлуатації сховища будуть гарантувати найсучасніші технології, зазначивши, що сховище витримає навіть падіння великого літака.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабінет міністрів України затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди буде надходити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС. У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива). Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 мільйонів доларів на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

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Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal було підписано ще в 2005 році, проте з низки причин, в тому числі з-за зміни політичної кон'юнктури, проект тривалий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році. За даними "Енергоатому", контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також в самому сховище.

6 липня 2017 року Держатомрегулювання видала "Енергоатому" ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Голова Державної інспекції з ядерного регулювання Борис Столярчук раніше заявляв, що компанія виконала всі передбачені ядерним законодавством умови для безпечного будівництва і введення в експлуатацію цього сховища. Повідомлялося також, що "Енергоатом" планує з 2019 року припинити вивозити відпрацьоване ядерне паливо на переробку в Росію і почати зберігати паливо в ЦСВЯП.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП становитиме 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.