До України прибула третя партія американського вугілля

До морського торговельного порту "Южний" (Одеська область) сьогодні прибула третя партія енергетичного вугілля зі США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний", 9 листопада судно MG EXPLORER доставило для ПАТ "Центренерго" нову партію вугілля.

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"На борту цього судна - 80 тисяч тонн вугілля. Плануємо здійснити вивантаження за троє - четверо діб", - уточнили в прес-службі.

Як повідомлялося, перша партія антрациту зі США прибула на судні Осеап Ambitious. Менш ніж за дві доби портовики розвантажили близько 62 тисяч тонн, які протягом 21 дня 875 вагонами були спрямовані на ТЕС ПАТ "Центренерго".

За словами в. о. директора порту Віталія Жуковського, загалом за 9 місяців поточного року на склади українських електростанцій вже відправлено 540 тисяч тонн антрациту.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з не підконтрольній території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО наприкінці січня 2017 року.

Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.