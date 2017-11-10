Нафта дешевшає після зростання на тлі новин з Саудівської Аравії

Нафта дешевшає після зростання днем раніше, яке було спричинене політичними подіями в Саудівській Аравії та повідомленнями про можливе скорочення постачань нафти з цієї країни, повідомляє Прайм.

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"Станом на 7:29 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,14%, до 63,84 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,1%, до 57,11 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Днем раніше вартість обох марок нафти збільшувалася через розвиток політичної ситуації в Саудівській Аравії і наростання конфлікту між Аравією та Ліваном.

Влада королівства наприкінці минулого тижня запустили антикорупційну компанію. На даний момент новоствореним Вищим комітетом по боротьбі з корупцією віддано розпорядження про затримання десятків колишніх чиновників, підприємців, а також членів королівської сім'ї.

Крім того, Саудівська Аравія в четвер попросила своїх підданих покинути Ліван після того, як прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі оголосив про свою відставку з поста прем'єра Лівану, перебуваючи в Ер-Ріяді.

У четвер у ЗМІ також з'явилися повідомлення про можливе скорочення експорту нафти з Саудівської Аравії у всі регіони наступного місяця. Агентство Bloomberg повідомляло, що обсяги поставок знизяться на 120 тисяч барелів на день порівняно з листопадом.

Учасники ринку також чекають американської статистики по динаміці кількості бурових установок в країні за тиждень. За підсумками тижня, що завершився 3 листопада, кількість бурових установок в США скоротилася на 11 штук, або на 1,2%, до 898 штук. У річному вираженні кількість установок збільшилася на 329 штук, або в 1,6 рази.