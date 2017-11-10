"Газпром" вперше заявив про ймовірність розділення компанії

«Газпром» заявив, що не виключає реорганізації компанії. Він побоюється, що уряд РФ позбавить його ексклюзивного права на експорт газу по трубі. Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на проспект до нового випуску єврооблігацій компанії.

«Проект Стратегії розвитку енергетики в Росії до 2035 р. передбачає збереження монополії на експорт трубопровідного російського газу, але немає впевненості в тому, що ексклюзивне право компанії в майбутньому не буде скасовано, або наш бізнес або операційна діяльність не будуть реорганізовані яким-небудь іншим чином», – повідомляє «Газпром» в проспекті. Відповідне рішення може бути прийнято урядом Росії, уточнюється в документі. Ризик втрати монополії на експорт газу вже описувався кілька разів у проспектах до євробондів. А от можливість реорганізації згадана «Газпромом» вперше.

Джерело газети розповіло, що рішення щодо монополії «Газпрому» на експорт газу поки немає: «Ніяких переговорів на цю тему не проходило, доручень не давалося». «Що стосується організації - це можливо, але масштаб її не буде відразу великим, все буде робитися поступово», - додало джерело. Представники «Газпрому» і віце-прем'єра Аркадія Дворковича відмовилися коментувати інформацію.

Питання поділу «Газпрому» було піднято главою Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Ігорем Артем'євим ще в 2015 році. Міністр енергетики Олександр Новак і президент «Роснафти» Ігор Сечин тоді заявили, що питання виділення транспортної компанії з «Газпрому» потребує додаткового опрацювання. Мінекономіки виступило проти поділу «Газпрому».

Позиція ФАС, тим не менш, не змінилася і через рік: у березні минулого року Артем'єв сказав, що відомство продовжує виступати за виділення транспортних активів «Газпрому» в окрему компанію. При цьому Артем'єв визнав, що питання щодо поділу «Газпрому» може бути вирішене лише у разі прямого доручення президента Володимира Путіна.