Прем'єр наполягає на демонополізації ринку природного газу в Україні

Україна не зацікавлена в тому, щоб на ринку природного газу були присутніми такі монополісти, як "Нафтогаз України" або облгази, і тому повинна демонополізувати ринок газу, допустивши на цей ринок різних трейдерів "блакитного палива". Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте такожШвейцарській компанії дозволили торгувати газом в Україні

"Ми вважаємо, що цей ринок потрібно демонополізувати. І якщо для цього будуть потрібні якісь акти уряду, вони будуть прийняті негайно... Ми не зацікавлені як держава, як громадяни у тому, щоб у нас були монополісти, серед них і такі, як державна компанія "Нафтогаз". Ми маємо допустити на ринок газу абсолютно всіх торговців газом, щоб у нас не було монополії в облгазах, ні в "Нафтогазі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про ринок природного газу", який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, був прийнятий в 2016 році, набув чинності з 1 жовтня минулого року.

Згідно з цим документом, газорозподільні мережі, повинні бути взяті в оренду компаніями-операторами (облгазами). Можливі надходження в бюджет 2017 року в разі введення орендної плати можуть становити понад 700 мільйонів гривень.

Наприкінці жовтня профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон повідомив, що облгази вже уклали з Міненерговугілля договори оренди цих мереж і здійснили перші виплати за користування цими активами.

Також раніше в Міненерговугілля та Кабміні озвучувалися пропозиції змінити становище "Нафтогазу" на ринку газу і, наприклад, частина газу, який видобуває держкомпанія "Укргазвидобування", направляти на вільний ринок, а не продавати "Нафтогазу" весь видобутий ресурс.