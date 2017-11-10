Кабмін підтримує інвестиції у вугільну галузь, а не дотації – Гройсман

Кабінет міністрів підтримує інвестиції у вугільну галузь і можливість продажу частини державних шахт приватним компаніям, а не дотації, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в парламенті, відповідаючи на питання депутатів про необхідність держпідтримки вугільної галузі.

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"Потрібно, щоб держава інвестувала в модернізацію шахт, щоб була і безпеку, і якісна собівартість, а не завищена собівартість, коли всі ходять по колу і заробляють шалені корупційні кошти, а шахтарі не мають при цьому гідної заробітної плати. Це непристойно, ми підтримувати не будемо. Ми підтримуємо інвестиції в модернізацію або питання продажу шахт, які можуть бути продані, щоб там була проведена модернізація, люди отримали нормальну роботу і нормальні умови праці. Це для нас є пріоритетом", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що приватні шахти, на відміну від державних, здатні видобувати вугілля з нормальною собівартістю.

"Приватні шахти сьогодні видобувають вугілля і роблять це з нормальною собівартістю, а держшахти, повертаючись до попередніх 10 років, не модернізовані, занедбані, у людей немає елементарних засобів захисту. Ми, як я обіцяв, закупили засобів захисту на 100 мільйонів, але цього недостатньо", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Гройсман зажадав від Міністерства енергетики та вугільної промисловості завершити формування Стратегії розвитку вугледобувної галузі, яка передбачає збільшення видобутку вугілля на державних шахтах з одночасним їх переходом на бездотаційну роботу.