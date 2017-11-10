Гройсман про плани на майбутнє: ми повинні відмовитися від імпорту вугілля

Україна в майбутньому повинна відмовитися від імпорту енергетичного вугілля, який використовується для роботи теплоелектростанцій, і стати експортно орієнтованою країною, заявив у парламенті прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Наше завдання - жодного кілограма або тонни вугілля не імпортувати в країну. Ми повинні бути експортно орієнтованою країною, але для цього потрібен час», - сказав він, додавши, що для досягнення цієї мети уряд планує йти двома шляхами: інвестувати гроші в модернізацію державних шахт або виставляти їх на приватизацію.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2016 році Україна порівняно з 2015 роком скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% - до 1,467 млрд дол.

Цього року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили поставки антрациту з ПАР (ДТЕК) і США («Центренерго»). За 9 місяців 2017 року Україна витратила на імпорт енергетичного вугілля 1,889 млрд дол.