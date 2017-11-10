У Канаді створюють ядерний реактор нового покоління

Канадська комісія з ядерної безпеки (CNSC) схвалила проект ядерного реактора нового типу, який працює на розплавах солей.

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Таким чином, влада допускає будівництво атомних електростанцій з новими реакторами на території Канади, пише «Новое время» з посиланням на The Globe and Mail.

Реактор на розплавах солей є одним із видів ядерних реакторів ділення, в яких основою охолоджуючої рідини є суміш розплавлених солей, яка може працювати за високих температур, залишаючись при цьому з низьким тиском. Це зменшує механічні напруги і підвищує безпеку і довговічність.

Канадський реактор від компанії Terrestrial Energy проектується за модульною схемою. Це означає, що реактори можна буде швидко і дешево обслуговувати, замінюючи окремі блоки. В якості теплоносія використовуються різні солі, наприклад, фториди торію, урану, плутонію та інших елементів.

Дозвіл, який одержала Terrestrial Energy, допоможе компанії залучити клієнтів та інвесторів. Завдяки цьому, комерційний проект реактора нового типу може почати роботу вже в кінці наступного десятиліття. Крім того, тепер Terrestrial Energy буде значно простіше отримувати ліцензії на будівництво подібних реакторів.

Як відзначають журналісти, компанія зараз перебуває на ранній стадії переговорів з канадською ядерною лабораторією про розміщення комерційного реактора нового типу у державній власності, в місцевості Чок-Рівер, в 185 кілометрах від столиці Канади Оттави.

Канадський проект модульного ядерного реактора на розплаві солей передбачає використання тепла з вторинного теплообмінника, яке можна буде подавати в теплові накопичувачі, житлові будинки, підприємства з опріснення води на хімічні заводи. Потужність реактора компанії Terrestrial Energy становитиме 190 мегават.

Тим не менш, критики стверджують, що робота невеликих модульних реакторів, ймовірно, себе не виправдовує.

"Малі модульні реактори - просто ще одне дороге відволікання від глобального переходу на поновлювані джерела енергії. Справжнім випробуванням для цих неперевірених конструкцій стане можливість конкурувати з ціною енергії з поновлюваних джерел", - сказав енергетичний аналітик Greenpeace Шон Патрік Слої.