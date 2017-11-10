У Кабміні назвали жовтневу ціну імпортного газу

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 31 жовтня поточного року становила майже 6 тис. грн, або 224,9 дол. за 1 тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 жовтня 2017 року, яка становить 5999,9 грн, або 224,9 дол., за тисячу кубометрів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу в Україні у вересні 2017 року становила 5573,7 грн, або 212,9 дол., за 1 тис. куб. м.