Компанія Rothschild майже за 100 мільйонів допоможе розділити "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з інвестиційною компанією Rothschild S.p.A. (Італія), яка входить в структуру міжнародної фінансово-холдингової компанії Rothschild & Co, контракт вартістю 98 млн грн на надання інвестиційно-банківських послуг для відділення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг) і залучення кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України.

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Згідно з повідомленням в системі державних закупівель Prozorro, договір було підписано 8 листопада. Послуги мають бути надані в період до 31 грудня 2020 року.

Згідно з опублікованими в системі Prozorro документами, компанія Rothschild має великий досвід супроводу великих міжнародних угод газових компаній, зокрема, для виконання вимог Третього енергопакета.

Як повідомляв УНІАН, поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей час Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, який курирує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії.

У липні минулого року Кабінет міністрів затвердив план реструктуризації «Нафтогазу України», що передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання і видобутку природного газу.

На початку вересня 2017 року «Нафтогаз» оголосив тендер на надання цих консалтингових послуг. За інформацією держхолдингу, компанія-переможець повинна буде провести оцінку ризиків відокремлення і надати рекомендації щодо зменшення їх негативного впливу; створити умови для успішного відбору кваліфікованого партнера з управління ГТС; допомогти в структуруванні взаємин з основними зацікавленими сторонами (акціонерами оператора ГТС і замовника, кредиторами, органами державної влади тощо).

Відповідно до постанови уряду від 1 липня 2016 року №496, відокремлення оператора ГТС має відбутися впродовж 30 днів із дати набуття чинності остаточними рішеннями по суті арбітражних справ між «Нафтогазом» і «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.