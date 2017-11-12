Туск закликав ЄС пришвидшити роботу з блокування "Північного потоку-2" - ЗМІ

Глава Європейської ради Дональд Туск закликав країни ЄС швидко підготувати законодавство, яке може перешкодити в реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це з посиланням на агентство PAP і його джерело в ЄС повідомляє Європейська правда з посиланням на Rzeczpospolita.

Дональд Туск звернувся з листом до лідерів країн ЄС.

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Ще не всі лідери отримали цей лист, тому його не опубліковано, але послання є таким, щоб країни ЄС якомога швидше зайнялися проектом змін у газовій директиві, який кілька днів тому запропонувала Європейська комісія.

У Брюсселі раніше уточнили, що правила мають стосуватися всіх газопроводів, також призначених для імпорту сировини, включно з морською частиною. Досі у директивах ЄС не можна було знайти однозначне тлучачення, як трактувати відрізки на міжнародних водах.

Це відкривало можливість різних тлумачень і форсування "Північного потоку-2".

Як повідомлялося раніше, в Єврокомісії хочуть, щоб нові правила були введені до кінця 2018 року - досить рано, щоб застосувати їх до трубопроводу "Північний потік-2", який повинен бути завершений до кінця наступного року.

Нагадаємо, парламент Данії почав обговорювати новий закон, запропонований урядом, який дасть змогу заблокувати проект газопроводу "Північний потік-2".