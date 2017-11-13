Нафта дорожчає після підриву нафтопроводу в Бахрейні

Ціни на нафту незначно зростають у понеділок на очікуваннях стабілізації нафтового ринку в зв'язку з угодою ОПЕК+, а також на занепокоєнні трейдерів у зв'язку з підривом нафтопроводу в Бахрейні в кінці минулого тижня, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,08%, до 63,57 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,12%, до 56,81 долара за барель, передає Прайм.

Ринки очікують, що рішення щодо продовження угоди може бути прийнято на зустрічі міністрів нафти і енергетики всіх 24 держав угоди про скорочення видобутку, яка відбудеться 30 листопада у Відні. Напередодні цієї зустрічі, 29 листопада, відбудеться засідання міністерського комітету з моніторингу виконання угоди ОПЕК+ і коригування його умов, в який входять представники п'яти країн угоди: Саудівської Аравії, Венесуели, Кувейту, Алжиру, Оману і Росії.

Зростання цін також підтримує стурбованість можливими збоями поставок нафти з Саудівської Аравії у зв'язку з підривом нафтопроводу на ділянці в Бахрейні. МВС Бахрейну повідомило в суботу, що нафтопровід з Саудівської Аравії був підірваний у п'ятницю в результаті "екстремістських дій". Силам цивільної оборони вдалося швидко погасити пожежу на нафтопроводі, ніхто не постраждав.

При цьому Саудівська Аравія тимчасово зупинила роботу нафтопроводу в Бахрейні та посилила безпеку на нафтових об'єктах у країні, як повідомляв пізніше в суботу саудівський телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на Міненерго королівства.

Голова МЗС Бахрейну Халед Аль Халіфа в мікроблозі в Twitter звинуватив у підриві нафтопроводу Іран. Пізніше МЗС Ірану відкинуло звинувачення в причетності до вибуху на нафтопроводі. Бахрейнські ЗМІ в неділю повідомили, що Саудівська Аравія в стислі терміни відновила постачання нафти трубопроводом у Бахрейн.