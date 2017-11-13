Saudi Aramco хоче за 10 років вкласти понад $300 мільярдів у нафтогазові проекти

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco планує протягом 10 років вкласти близько 300 мільярдів доларів у нафтогазові проекти, повідомляє Прайм з посиланням на заяву виконавчого директора Saudi Aramco Амін Насер.

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"Близько 300 мільярдів доларів ми плануємо вкласти протягом 10 років в проекти в нафтовій і газовій сферах. Це в основному будуть проекти на суші, на морському шельфі, на спільних підприємствах у королівстві та за його межами", - зазначив він.

Saudi Aramco була заснована в 1933 році. Штаб-квартира розташована в Дахрані. Компанія контролює практично всі нафтовидобувні потужності Саудівської Аравії.