Уряд має намір створити в Україні міжнародний газовий хаб - Кістіон

Кінцева мета реформування газового ринку України – це створення протягом 10-15 років на базі потужностей української газотранспортної системи і підземних сховищ газу Східно-європейського газового хаба з річним оборотом торгів близько 215 мільярдів кубометрів.

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Про це під час круглого столу, який був присвячений досягненням енергонезалежності України та промислового розвитку, заявив профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

"Який ринок газу будує Україна? На наше глибоке переконання, нашою метою є створення міжнародного газового хаба. Я б назвав його Східно-європейський газовий хаб. Це ідеальна перспективна модель газового ринку України", - сказав він, додавши, що для створення такого хаба знадобиться 10-15 років.

За словами Кістіона, на сьогодні Україна має "хорошу платформу для створення хаба".

"Загальний обсяг торговельних операцій, якого ми можемо досягти – це близько 215 мільярдів кубометрів газу на рік", - зазначив віце-прем'єр, навівши приклад газового хаба в Німеччині, біля м. Дюссельдорф, річний обсяг торгів на якому в 2016 році становив 108 мільярдів кубометрів газу.