Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз щодо зростання цін на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погіршило оцінку зростання цін на нафту до 2025 року на 18%, до 83 доларів за барель, до 2040 року — на 11%, до 111 доларів за барель, випливає з базового сценарію щорічного прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).

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"За сценарієм New Policies Scenario (базовий сценарій WEO, що враховує поточну енергетичну політику країн і заявлені ними плани — ред.), найбільше зниження (оцінки цін на нафту — ред.) припало на період до 2025 року, до якого ціни на нафту зростуть до 83 доларів за барель (за курсом долара на кінець 2016 року), а потім, до 111 доларів за барель до 2040 році (на 18 доларів і 14 доларів за барель нижче, ніж прогноз WEO-2016)", — йдеться в прогнозі, передає РИА Новости.

В даний час нафта марки Brent торгується поблизу 63 доларів за барель, нафта марки WTI — поблизу 56 доларів за барель.

Агентство відзначає, що зміни в прогнозі пов'язані з трьома основними факторами. По-перше, з переглядом у бік підвищення прогнозу з видобутими запасами сланцевої нафти і газового конденсату в США (з 80 мільярдів барелів до 105 мільярдів барелів).

По-друге, зі зниженням оцінки вартості різних upstream-проектів (розробка і видобуток), що означає потенційне зростання пропозиції на ринку нафти за нижчими цінами, ніж у минулому. Наприклад, за рядом таких проектів ціна беззбитковості за рахунок нових технологій та поліпшення ефективності видобутку знизилася до 30-50 доларів за барель з 70-80 доларів за барель у 2014 році.

По-третє, із збільшенням обсягу короткострокових інвестицій за рахунок зниження часу на реалізацію видобувних проектів. Таким чином, як пояснює агентство, виробникам легше швидко реагувати на зростаючий попит на нафту і швидше задовольняти цю потребу.