Компанія Ахметова отримає ліцензію на постачання природного газу

Підрозділ енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, який відповідає за видобуток природного газу і газового конденсату, «ДТЕК Нафтогаз» має намір 16 листопада отримати ліцензію на поставку природного газу на території України.

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Про це йдеться в опублікованому проекті рішення державного органу, який видає таку ліцензію, - Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

«Видати ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців 2017 року компанія «ДТЕК Нафтогаз» збільшила видобуток газу на 3% - до 1,24 млрд куб. м.

На початку березня «ДТЕК Нетфегаз» заявив про плани до 2020 року збільшити видобуток газу в 1,9 раза порівняно з 2016 роком – до 3 млрд куб. м в рік.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Нафтогаз» – операційна компанія, яка відповідає за нафтогазовий напрям у структурі енергетичного холдингу ДТЕК. У портфель активів «ДТЕК Нафтогаз» входять два газодобувних підприємства – «Нафтогазвидобування» і «Нафтогазрозробка», які займаються розвідкою і видобутком вуглеводнів на трьох ліцензійних ділянках у Полтавській і Харківській областях.