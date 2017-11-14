"Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"

Російський газовий гігант "Газпром" 7 листопада подав апеляцію на проміжне рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Національним держхолдингом "Нафтогаз України", остаточне рішення очікується не пізніше 30 грудня 2017 року.

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Про це йдеться у звіті російської газової компанії за третій квартал 2017 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

"Усні слухання по справі відбулися, сторони подали заяви за підсумками слухань 11 листопада 2016 р., 31 травня арбітри винесли проміжне (окреме) рішення з деяких принципових питань. 7 листопада 2017 р. ПАТ "Газпром" подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) заяву про оскарження проміжного (окремого) рішення та його часткове скасування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточне рішення по справі має бути винесено не пізніше 30 грудня 2017 року.

Уточнена сума вимог "Газпрому" до "Нафтогазу" становила понад 37 мільярдів доларів, вона включала вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений в травні-червні 2014 року газ, оплату за зобов'язанням "бери-або-плати" за 2012-2016 рр.., а також пені за прострочення оплати газу.