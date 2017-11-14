"Газпром" визнав, що нові санкції США створюють ризики для будівництва газопроводів в обхід України

Російський газовий монополіст визнає, що нові санкції США створюють ризики для реалізації проектів газопроводів в обхід України «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Читайте такожТуск закликав ЄС пришвидшити роботу з блокування "Північного потоку-2" - ЗМІ

Про це йдеться у звіті російської газової компанії за третій квартал 2017 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Введення даних санкцій може створити ризики для реалізації перспективних газотранспортних проектів «Турецький потік» і «Північний потік-2», так і для обслуговування діючих експортних газопроводів, таких як «Північний потік» і «Блакитний потік», - йдеться в документі.

При цьому вказується, що точніше оцінити зазначені ризики буде можливо лише у випадку прийняття спеціальних актів президента США, спрямованих на реалізацію зазначеного правочину, а також опублікування офіційних роз'яснень чи тлумачень з боку Міністерства фінансів США.

У "Газпромі" нагадують, що після підписання президентом США Дональдом Трампом набув чинності закон, який наділяє президента США правом у взаємодії (координації) з союзниками вводити певні санкційні заходи щодо будь-якої особи, яка свідомо здійснювала інвестиції або продавала товари, постачала технології або надавала послуги Російській Федерації (на суму понад 1 млн дол. США або в сукупності протягом року на загальну суму більше 5 млн дол. США) в сфері будівництва та обслуговування російських трубопроводів, що експортують енергоресурси.