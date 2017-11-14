Стокгольмський арбітраж переніс ухвалення рішення щодо спору "Нафтогазу" і "Газпрому"

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничні терміни винесення рішень по справах між Національною акціонерною компанією "Нафтогазом" і російським газовим монополістом "Газпромом" за контрактами на поставку і транзит газу на 30 грудня 2017 року та 28 лютого 2018 роки відповідно.

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Згідно з повідомленням, такі дії суду пов'язані з подачею "Газпромом" 7 листопада апеляції на окреме рішення трибуналу від 31 травня 2017 за контрактом на постачання газу.

У прес-службі нагадали, що між "Нафтогазом" і "Газпромом" діють два контракти: на поставку газу та його транзит по території України до ЄС. У 2014 році в Стокгольмі були ініційовані виробництва по кожному з цих контрактів.

Повідомляється, що контракт на поставку газу передбачає обов'язок "Нафтогазу" платити за 41,6 мільярдів кубометрів газу на рік, незалежно від того, компанія відбирає ці обсяги чи ні (принцип "бери або плати").

Так, з урахуванням 2017 року вимоги "Газпрому" за цим положенням контракту на кінець поточного року становлять понад 56 мільярдів доларів (включаючи відсотки).

"В окремому рішенні від 31 травня 2017 суд відмовив "Газпрому" в задоволенні цих вимог", - відзначили в прес-службі.

Зазначається, що на 2018-2019 років, до завершення дії контракту, "Нафтогаз" вимагає привести це положення у відповідність з європейським законодавством про захист конкуренції, у результаті чого контрактні обсяги газу будуть кардинально зменшено - з 52 мільярдів кубометрів на рік до рівня, при якому вони не будуть перевищувати 50 відсотків від фактичних потреб "Нафтогазу" в імпортованому газі.

"Таким чином, "Нафтогаз" зможе уникнути необхідності платити близько 28 мільярдів доларів в 2018-2019 роках очікуваної різниці між реальними потребами "Нафтогазу" і вартістю обсягів газу, які передбачалися за контрактом", - повідомили в компанії.

Також в арбітражному виробництві "Нафтогаз" вимагає переглянути контрактну ціну, а "Газпром" наполягає, щоб контрактна ціна не переглядалася.

"Вже винесених окремих рішень арбітражу перегляд ціни охоплює період з певної дати в II кварталі 2014 року. Враховуючи питому вагу у відповідних обсягах імпортованого газу, найбільш значущим для перегляду ціни є саме другий квартал 2014 року, коли контрактна ціна становила 485 доларів за тисячу кубометрів", - зазначили в компанії.

Зазначається, що на відміну від арбітражного виробництва за контрактом на постачання газу, де позиція "Нафтогазу" є насамперед оборонної, у виробництві за контрактом на транзит "Нафтогаз" займає наступальну позицію.

"Нафтогаз" може отримати до 16 мільярдів доларів (включаючи відсотки) за 2009-2017 роки, і очікувані додаткові доходи від транзиту на рівні 7,9 мільярда доларів за 2018-2019 роки, якщо арбітраж застосує до контракту українське енергетичне законодавство", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що для цього необхідно, щоб суд погодився з позицією "Нафтогазу", що це законодавство є обов'язковим по відношенню до контракту, відповідає європейському енергетичному законодавству і тому повинно бути застосовано, незважаючи на те, що контрактом передбачено застосування права Швеції.

Також для цього необхідно, щоб арбітраж не погодився з позицією протилежної сторони щодо того, що Україна не змогла належним чином запровадити Третій енергетичний пакет ЄС на українському ринку природного газу.

"Відділення оператора української ГТС ("анбандлінг") також залежить від застосування арбітражем українського законодавства, так як з транзитним контрактом безпосередньо "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" послуги з транзиту, і його права і зобов'язання за цим контрактом не можуть бути передані відокремленому газотранспортного оператора", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.