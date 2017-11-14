АМКУ просить "Нафтогаз" надати докази втрати компанією монопольного положення
Комітет запропонував надати матеріали, які засвідчують, що компанія вже не посідає монопольне положення на ринку газу.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) звернувся до Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з проханням надати матеріали, які свідчать про те, що компанія втратила своє монопольне становище на ринку газу, повідомила прес-служба АМКУ.
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"Комітет звернувся до компанії з пропозицією надати матеріали за результатами проведеного НАК "Нафтогаз України" аналізу з використанням стандартних європейських методик (SSNIP тест), які свідчать про те, що компанія вже не посідає монопольного (домінуючого) положення на ринку газу", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що АМКУ в 2017 році почав власне дослідження ринків природного газу з метою визначення конкурентного середовища, а також виявлення і визначення, наявних на цих ринках проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції.
"За результатами проведеного дослідження комітетом будуть вжиті заходи, передбачені законодавством", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в "Нафтогазі" заявили, що результати аналізу, проведеного компанією з використанням стандартних європейських методик (SSNIP тест), свідчать про те, що після інтеграції українського ринку газу в європейський, "Нафтогаз" вже не посідає монопольного положення на ринку газу.
Довідка УНІАН. "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.