АМКУ просить "Нафтогаз" надати докази втрати компанією монопольного положення

Антимонопольний комітет України (АМКУ) звернувся до Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з проханням надати матеріали, які свідчать про те, що компанія втратила своє монопольне становище на ринку газу, повідомила прес-служба АМКУ.

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"Комітет звернувся до компанії з пропозицією надати матеріали за результатами проведеного НАК "Нафтогаз України" аналізу з використанням стандартних європейських методик (SSNIP тест), які свідчать про те, що компанія вже не посідає монопольного (домінуючого) положення на ринку газу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що АМКУ в 2017 році почав власне дослідження ринків природного газу з метою визначення конкурентного середовища, а також виявлення і визначення, наявних на цих ринках проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції.

"За результатами проведеного дослідження комітетом будуть вжиті заходи, передбачені законодавством", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в "Нафтогазі" заявили, що результати аналізу, проведеного компанією з використанням стандартних європейських методик (SSNIP тест), свідчать про те, що після інтеграції українського ринку газу в європейський, "Нафтогаз" вже не посідає монопольного положення на ринку газу.

Довідка УНІАН. "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.