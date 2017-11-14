"Газпром" поставив на окупований Донбас 1,5 мільярда кубів газу - звіт

Російський газовий гігант "Газпром" поставив на окупований Донбас за 9 місяців 2017 року 1,5 мільярда кубометрів газу. Про це йдеться у звіті російської газової компанії за третій квартал 2017 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

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Зокрема, в документі у розділі постачань в країни СНД зазначено, що в Україні поставлено 1,575 мільярда кубометрів природного газу, при тому що "Нафтогаз" припинив закупівлі російського газу ще в листопаді 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня голова правління національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що Стокгольмський арбітраж, в рамках розгляду спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" контракту на купівлю газу, до кінця листопада цього року ухвалить рішення з питання оплати поставок "блакитного палива" на окуповані території Донецької та Луганської областей.

З листопада 2015 року "Нафтогаз" припинив закупівлі газу у "Газпрому" і перейшов на імпортні поставки з країн ЄС. Ще до цього Росія почала поставляти газ на Донбас "на підставі звернення газових структур "невизнаних республік".

30 червня глава "Газпрому" Олексій Міллер на прес-конференції в Москві повідомив, що "Газпром" поставив на окупований Донбас газ в обсязі 5,46 мільярда кубометрів на суму більш ніж 1 мільярд доларів.