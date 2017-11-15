У Кабміні відзвітували про запаси вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 8 по 15 листопада поточного року збільшилися на 9% – до 1,197 млн тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля зменшились на 1,3% - до 500,7 тис. тонн з 507,4 тис. тонн.

Запаси вугілля газової марки збільшилися на 18% – до 696,3 тис. тонн з 590,2 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Також енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Оскільки показники видобутку не встигають рости слідом за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.