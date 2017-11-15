СБУ викрила учасників ринку зрідженого газу в несплаті 1,3 мільярда податків

Служба безпеки України викрила учасників ринку зрідженого газу у несплаті 1,3 млрд грн податків та обов’язкових платежів.

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Про це повідомляє Служба безпеки України на сторінці у Facebook.

"Правоохоронці встановили, що низка вітчизняних підприємств постачальників газу, трейдерів, компаній гуртової та роздрібної торгівлі паливом організували протиправну схему для мінімізації податків та обов’язкових платежів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків в офісах комерсантів СБУ вилучила документацію, носії інформації, печатки та фіктивні договори реалізації зрідженого газу через конвертаційні центри.

"Під час спецоперації оперативники СБ України припинили діяльність двох конвертцентрів, які використовувалися ділками для ухилення від сплати податків", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим повідомляється, що спецоперація відбулася в рамках продовження розслідування кримінального провадження щодо нелегального механізму реалізації зрідженого газу на внутрішньому ринку.