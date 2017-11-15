"Нафтогаз" збільшив прибуток майже до 31 мільярда

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-вересні 2017 року збільшила чистий прибуток на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 30,579 млрд грн.

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Про це йдеться в звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий дохід «Нафтогазу» від реалізації продукції за дев'ять місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем 2016 року до 130,649 млрд грн із 95,574 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період 2017 року скоротився до 27,477 млрд грн із 33,684 млрд грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2016 році отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія отримала 27,7 млрд грн чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.