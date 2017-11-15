Укренерго та Молделектрика координуватимуть дії на шляху синхронізації енергосистем з ENTSO-E

Домовленість про це було досягнуто за результатами робочої зустрічі представників ДП «НЕК «Укренерго» з делегацією молдовських колег з ДП «Молделектрика», що відбулась 15 листопада у Києві.

Сторони підтвердили своє прагнення в забезпеченні погоджених дій з реалізації заходів, спрямованих на забезпечення синхронізації енергосистем двох країн з ENTSO-Е. Було домовлено про обмін сформованими проектами планів заходів та оперативний обмін інформацією.

Також заплановане створення спільної технічної робочої групи для розробки погоджених дій з реалізації заходів синхронізації по напрямах діяльності (ринок та транскордонні перетоки, експлуатація енергосистеми і диспетчеризація, розвиток мереж, телекомунікаційна інфраструктура та IT).

Сторони поінформували одна одну про поточний стан реалізації заходів з інтеграції української та молдовської енергосистем до ENTSO-E.

Зокрема, Укренерго вже підготовлений план заходів по синхронізації ОЕС України з європейським енергооб'єднанням, розрахований на 5 років. Документ охоплює всі напрями діяльності, пов’язані з приведенням параметрів вітчизняної енергосистеми до європейських вимог: модернізацію і реконструкцію генеруючих потужностей, мережі (як магістральні, так і розподільчі), диспетчерську, телекомунікаційну та IT-інфраструктуру, питання гармонізації нормативної та технічної документації.

Подібний план наразі розробляють і спеціалісти Молдовського системного оператора.

Також представники Укренерго повідомили молдовських колег про підписання з ключовими вітчизняними виробниками електроенергії меморандуму щодо узгоджених дій в рамках майбутньої інтеграції ОЕС України до ENTSO-E та розповіли про джерела фінансування виконання заходів з Каталогу вимог.

Не оминули увагою і питання лобіювання синхронізації української та молдовської енергосистем з ENTSO-E на державному ріні як ключового проекту для енергонезалежності.

«Звичайно, Україні та Укренерго належить виконати набагато більший обсяг роботи на шляху до ENTSO-E порівняно з молдовськими колегами, проте наші енергосистеми взаємопов'язані та без Молдови наші євроінтеграційні ініціативи та рух - нездійсненний», - наголосив керівник Укренерго Всеволод Ковальчук, коментуючи підписаний за підсумками зустрічі протокол.

«Ми підтримуємо загальний принцип інтеграції наших енергосистем з ENTSO-E та готові виробляти спільні рішення для швидшого досягнення результату», - додав Генеральний директор ДП «Молделектрика» Геннадій Дімов.