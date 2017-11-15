Транзит російського газу через Україну сягнув 7-річного максимуму

Транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) досяг рекордного показника за останні 7 років – 80,8 мільярда кубометрів, повідомляє державна компанія-оператор ГТС "Укртрансгаз".

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"Станом на 13 листопада 2017 року оператор української газотранспортної системи здійснив транзит в європейські країни рекордних за останні 7 років 80,8 мільярда кубометрів природного газу в 2017 році", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що загальний обсяг транзиту за весь минулий рік становив 82,2 мільярда кубометрів, а за аналогічний період 2016 року – 68,8 мільярда кубометрів.

Зазначається, що найбільші обсяги транспортування газу цього року російський "Газпром" замовляв в зимовий період (у січні – 8,9 мільярда кубометрів) і під час зупинки на ремонт обхідного підводного газопроводу "Північний потік" (в серпні й вересні – 8,8 мільярда кубометрів і 8,4 мільярда кубометрів).

"При цьому "Газпром" систематично не виконує технічні зобов'язання за контрактом на транзит газу "Нафтогаз України" щодо дотримання тиску газу в магістральних газопроводах. У 2017 році у вхідний точці ГВС "Суджа", яка знаходиться на російсько-українському кордоні, тиск був нижчим контрактного діапазону (60-65 кгс/кв. см) протягом 277 діб (89%), середній тиск за ці дні - 56 кгс/кв. див. На початку листопада на ГВС "Суджа" було зафіксовано ще більше падіння тиску до 52-54 кгс /кв. см", - зазначили в прес-службі.

Разом з тим повідомляється, що після інформування "Укртрансгазом" постійнодіючої моніторингової групи Європейської комісії про систематичні порушення з боку "Газпрому" вперше за останні 2 місяці тиск збільшився (з 7 листопада) до визначених контрактом 60-65 кгс /кв. див.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. За перше півріччя 2017 року транзит газу зріс на 21% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – 45,7 мільярда кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", українська ГТС може забезпечувати транзит природного газу з Росії в країни ЄС і Молдову в умовах значного коливання добових обсягів попиту на західному кордоні України, а саме – в діапазоні 250 мільйонів кубометрів на добу.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".