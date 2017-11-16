Кабмін скасував конкурсний відбір на посади незалежних членів спостережної ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України скасував конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі вносити на розгляд уряду кандидатури як представників держави, так і незалежних членів.

Як повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів 10 листопада.

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«Своїм рішенням від 10 листопада 2017 року уряд скасував проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Уряд також зобов'язав Мінекономрозвитку вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатів на посади в наглядовій раді як незалежних членів, так і представників держави», - йдеться в повідомленні.

При цьому Мінекономрозвитку забезпечує лише технічну функцію з підготовки проектів нормативно-правових актів для подальшого їх винесення на розгляд уряду.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»: Маркуса Річардса, Пола Уорвіка і Чарльза Проктора. Від держави було призначено Юлію Ковалів і екс-міністра енергетики Володимира Демчишина.

У середині квітня 2017 року пішла у відставку представник держави Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу". На початку вересня цього року подав у відставку незалежний член наглядової ради Чарльз Проктор.

Решта незалежних членів наглядової ради Пол Уорвік і Маркус Річардс повідомили у вересні про намір піти у відставку. Своє рішення вони пов'язують зі згортанням реформ з боку українського уряду. За інформацією «Нафтогазу», вихід незалежних членів наглядової ради створює ризики для подальшого отримання холдингом дешевого кредитного ресурсу від міжнародних банків, а також ставить під загрозу виконання планів з нарощування видобутку газу до 2020 року.

5 жовтня в «Нафтогазі» повідомили, що Уорвік і Річардс офіційно склали свої повноваження. Міжнародні партнери України консолідовано висловили стурбованість ситуацією, яка може загальмувати реформу енергетичного сектору. На даний момент функції наглядової ради «Нафтогазу» виконує уряд.

Раніше функцію відбору незалежних членів наглядової ради виконував номінаційного комітет, в якому брали участь як члени уряду, так і члени міжнародних організацій.