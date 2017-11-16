Нафта дорожчає на даних про скорочення запасів у США

Світові ціни на нафту слабо зростають в рамках корекції після зниження напередодні через дані про зростання запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

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"Станом 06:58 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,18% - до 61,98 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,05%, до 55,36 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані Міненерго США про несподіване зростання запасів нафти в країні чинили тиск на нафтові ціни в ході торгів попереднього дня. Так, запаси за тиждень, що завершився 10 листопада, зросли на 1,9 мільйона барелів, або на 0,4%, до 459 мільйонів барелів. Експерти очікували, навпаки, зниження показника на 0,48%, або на 2,2 мільйона барелів. Інвестори звернули увагу і на дані по видобутку, який збільшився на 0,26%, або на 25 тисяч барелів на добу, до 9,645 мільйона барелів на добу.

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Тепер увага трейдерів звернено до майбутньої зустрічі міністрів нафти і енергетики всіх 24 держав угоди про скорочення нафтовидобутку, яка відбудеться 30 листопада у Відні. Інвестори очікують, що за результатами зустрічі угода може бути продовжена.

"ОПЕК, очолювана Саудівською Аравією, прагнутиме до того, щоб надати підтримку ринку", - цитує агентство Reuters слова аналітика ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel).

ОПЕК та низка країн, що не входять до ОПЕК+, з метою стабілізації ринку нафти домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження, а в травні продовжено на дев'ять місяців — до кінця березня 2018 року.