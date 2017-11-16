Україна скоротила споживання антрациту на третину – Кістіон

Україна в жовтні 2017 року скоротила споживання антрацитового вугілля на 300 тисяч тонн, або на 30%, порівняно з жовтнем минулого року, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України з посиланням на слова профільного віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

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Згідно з повідомленням, 100 тисяч тонн антрациту було зекономлено за рахунок теплого жовтня, а 200 тисяч тонн - завдяки переведенню антрацитових блоків українських ТЕС на газову групу.

Кістіон розраховує, що в наступному році потреба в антрациті буде ще менше, так як зараз активно реалізуються заходи щодо зменшення використання вугілля дефіцитної антрацитного групи.

"На газовій групі вугілля вже працюють дві станції Зміївської ТЕС, до кінця листопада 2017 буде переведено два енергоблоки потужністю 150 МВт Придніпровської ТЕС. У планах на 2018 рік - два енергоблоки Придніпровської ТЕС, два Криворізької ТЕС, два Зміївської ТЕС і один Трипільської ТЕС. Тому в наступному році потреба в антрациті суттєво зменшиться", - цитує Кістіона прес-служба.

Віце-прем'єр підкреслив, що стратегічним завданням наступного року є нарощування власного видобутку вугілля газової групи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.

У вересні 2017 року споживання кам'яного вугілля скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12,7% - до 3,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна із-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Оскільки показники видобутку не встигають за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення даної проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.