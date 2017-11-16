З початку року в Миколаївській області закрито більше 500 підпільних АЗС - керівник регіональної ДФС Кріль

Особи, які користувалися різними схемами ухилення від сплати податків, розгорнули кампанію з дискредитації Державної фіскальної служби Миколаївської області. Причиною стала ефективна боротьба ДФС з підпільними АЗС, «мінімізаторами», «конвертаційними» центрами, учасниками формування «схемного» податкового кредиту та іншими порушниками законодавства.

Про це в своєму інтерв’ю "НикВести" повідомив виконуючий обов’язки керівника Головного управління ДФС Миколаївської області Роман Кріль.

«Стався потужний інформаційний вкид компромату, метою якого було представити діяльність Миколаївської ДФС в негативному світлі. Для нас це не стало сюрпризом - адже діяльність фіскальної служби останнім часом не подобалась людям, які звикли працювати «втемну» і користуватися різними схемами ухилення від сплати податків. Проте, на всі атаки махінаторів ми відповімо ще більш ефективною роботою», - відзначив Роман Кріль.

За його словами, причиною активізації дезінформаторів є результативна робота фіскальної служби в Миколаївській області.

«У січні-жовтні цього року аудитори ДФС провели 482 перевірки, за результатами яких до бюджету надійшло майже 30 млн. гривень. Також ми передали правоохоронцям 24 матеріали з ознаками кримінальних злочинів. Вони пов'язані з отриманням «тіньових» доходів окремими підприємствами регіону. Крім того, фіскальній службі вдалося домогтися відшкодування завданих державі збитків на суму понад 1,4 млн. гривень. В результаті наша область стала лідером щодо зменшення податкового боргу - він зменшився на 60 млн. гривень», - заявив Роман Кріль.

Також він відзначив позитивні результати діяльності щодо контролю законності в сфері торгівлі підакцизними товарами та паливно-мастильними матеріалами.

«Були викриті 8 підпільних цехів виготовлення алкогольної продукції та вилучено товару на суму 9,6 млн. грн., правоохоронці завели 20 кримінальних справ. Закрито близько 500 підпільних АЗС. У більшості випадків - це звичайна машина з бензовозом або кустарна цистерна з колонкою, де не дотримувались елементарних норм безпеки. У 2017 році заарештовано таких матеріалів на суму 8 млн. грн., в результаті перевірок АЗС ці підприємства були оштрафовані на суму понад 2 млн. грн., а на осіб, які ухилились від оподаткування, наклали штрафні санкції на суму 13 млн. грн», - проінформував в.о. керівника Миколаївської ДФС.