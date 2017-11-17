Довгоочікуване призначення: Порошенко визначився з членами конкурсної комісії по НКРЕКП

Президент Петро Порошенко призначив двох членів до складу Конкурсної комісії, яка буде проводити ротацію і вибирати нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

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"Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про визначення осіб до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП". Згідно з документом, ними стали президент Всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України" Василь Котко та президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго" Семен Поташник", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада цього року двоє з чотирьох членів НКРЕКП підуть з посади (згідно з графіком), що призведе до того, що не буде кворуму для прийняття регулятором яких-небудь рішень.

На початку жовтня Верховна Рада затвердила кандидатури двох членів до складу Конкурсної комісії для проведення ротації нинішнього складу НКРЕКП - Василя Яструбинського і Світлану Голікову.

11 жовтня Кабінет міністрів визначив третього члена Конкурсної комісії, їм став топ-менеджер "Укренерго" Микола Ницак.

Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що звернеться до глави держави з проханням про призначення двох відсутніх членів Конкурсної комісії.

Ще у квітні 2016 року парламент прийняв закон про НКРЕКП, згідно з яким члени регулятора відбираються Конкурсною комісією. Ця комісія складається з 5 членів, двох з яких призначає президент, одного – Кабмін з пропозицією Міненерговугілля і ще двох – профільні парламентські комітети.