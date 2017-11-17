Польща хоче відмовитися від російського газу і закликає сусідів зробити те саме

Польща планує купувати обмежені обсяги газу в Росії після завершення в 2022 році довгострокового контракту. Варшава закликає зменшити закупівлі й сусідні країни.

Про це в ефірі "Польського радіо" заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає ТСН.

"Так, ми хочемо завершити 2022-го року цей російський контракт. Більше того, ми заохочуємо інші країни, наприклад Хорватію, аби вона збудувала газовий термінал на узбережжі Адріатики, який міг би забезпечити газом з інших країн світу цю частину Європи", - сказав Ващиковський.

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Він зазначив, що Польща ініціює програму щодо постачання газу зі США.

Ващиковський заявив, що в Європі є чимало нинішніх та колишніх високопосадовців, яких "купує "Газпром". А тому вони й кажуть, що Росія нікому не загрожує.

"Відбувається суперництво за величезний ринок Центральної Європи, можна тут додати ще й каспійський газ тощо. І це призводить до того, що є політики, які, потрібно прямо сказати, купуються значною зарплатою "Газпрому", - сказав міністр.

Ващиковський навів приклад із екс-канцлером Німеччини Герхардом Шредером, який учергове захищав Москву й переконував, що РФ нікому, в тому числі Польщі, не загрожує. "Звісно, за гроші можна сказати усе що завгодно", - зазначив міністр.