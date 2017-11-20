Нафта дешевшає в очікуванні зустрічі щодо угоди ОПЕК+

Світові ціни на нафту знижуються в понеділок вранці на очікуваннях зустрічі міністрів нафти і енергетики по угоді про скорочення нафтовидобутку ОПЕК+, повідомляє Прайм.

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"Станом на 6:57 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,26% - до 62,56 долара за барель, ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,16%, до 56,62 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч міністрів нафти і енергетики всіх 24 держав угоди про скорочення видобутку "чорного золота" відбудеться у Відні 30 листопада. Трейдерів хвилює, чи буде на зустрічі прийнято рішення про продовження дії угоди.

"Зустріч ОПЕК, як і раніше, залишається ключовим чинником впливу на ринок під кінець року", - вважають аналітики банку Morgan Stanley, слова яких наводить агентство Рейтер. Однак, на їхню думку, існує ризик того, що рішення про продовження угоди буде відкладено.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня минулого року. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін її дії було продовжено на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Разом з тим інвестори продовжують відігравати дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про бурових установках у США. Згідно BHGE, за підсумками що завершився 17 листопада робочого тижня кількість бурових установок в країні зросла на 8 штук, або на 0,88%, до 915 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 327 штук, або в 1,6 рази. Кількість нафтових бурових установок не змінилося за тиждень, залишившись на рівні 738 штук. Кількість газодобувних установок збільшилася на 8 штук, або на 4,7%, до 177.