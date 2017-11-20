В українських сховищах залишилося 16,6 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 11 по 18 листопада скоротилися на 0,8%, або на 134 мільйонів кубометрів, - до 16,593 мільярда кубометрів з 16,727 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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Зокрема, за даними компанії, 18 листопада зі сховищ відібрано 29,05 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила в ПСГ 16,8 мільярда кубометрів газу.