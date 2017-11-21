В Україні зростає кількість електрокарів, проте не вистачає швидкісних заправок

Світовий ринок електромобілів швидко зростає – тільки у 2016 р. було придбано 1 млн. електромобілів, а до 2030 р. за прогнозами фахівців, їх кількість досягне 100 млн. одиниць, що становить 20% від загальної кількості автомобілів у світі. Україна в тренді – за темпами продажу електрокарів в минулому році ми увійшли до ТОП-5 країн світу. Проте, для нормального розвитку електромобільного ринку потрібно зробити ще дуже багато – від прийняття змін до законодавства до розвитку інфраструктури – а саме суперчарджерів (швидкісних та потужних зарядних станцій).

Останнє грає ключову роль у розвитку даного ринку, адже без достатньої кількості електрозарядних станцій споживачі не зможуть скористатись усіма перевагами електромобілів. А таких переваг досить багато.

«Насамперед, це економічна вигода: найбільш економні моделі споживають лише 10 Кв/год на 100 км пробігу, а заряджати авто можна навіть від звичайної розетки. Крім того, електромобілі дуже прості та зручні у використанні. І звичайно, ключова перевага електромобілів – це екологічність. Ніяких шкідливих викидів у повітря, і при цьому майже безшумна робота», - розповідає Андрій Максимець, Генеральний директор «Фенікс Контакт» (українського дочірнього підприємства компанії Phoenix Contact).

При цьому, вже є професійні структури, здатні запропонувати ефективні комплексні рішення. Наприклад, компанія Phoenix Contact, що є провідним постачальником компонентів у сфері автоматизації та електротехніки, виробляє широкий спектр продуктів - зручні і надійні роз’єми для електричних зарядок, контролери зарядок та багато іншого. Серед новинок - технологія заряджання High Power Charging (HPC), яка дає змогу за 3-5 хвилин зарядити акумулятор електричного транспортного засобу на 100 км.

Перспективною сферою застосування електромобілів є громадський транспорт. Це не тільки економічно вигідно, а й вкрай важливо для збереження довкілля. Як зазначив Андрій Максимець: «Застосування електробусів у якості громадського транспорту не тільки здешевить вартість проїзду, а й значно покращить екологію у великих містах. В багатьох країнах світу – Німеччині, Франціі, Швеції, Норвегії, Нідерландах, Сполучених Штатах, Китаї – вже діють державні програми підтримки та розвитку електромобілів, в тому числі в якості громадського і пасажирського транспорту».

Про перспективні напрямки застосування електромобілів та розвиток інфраструктури мова йшла під час Першого українського EV Forum, що відбувся наприкінці жовтня у Києві, за підтримки компанії «Фенікс Контакт». Учасниками заходу стали власники автотранспортних підприємств, служб доставки, житлових комплексів, готелів та інших об’єктів. Фахівці стверджують, що скористатись перевагами електромобільності можна вже сьогодні, обладнавши електрозарядну станцію на території АТП, готелю, ресторану чи для мешканців ЖК.

Компанія Phoenix Contact, що постійно впроваджує інноваційні технології і розробки, підтримує проекти у різних напрямках - електромобільність, альтернативна енергетика, автоматизація будівель, кібербезпека та інших. Зокрема, Phoenix Contact проводить міжнародний конкурс xplore New Automation Award серед студентів. Цього року 10 українських увійшли в ТОП-100 конкурсу. Всі команди отримали набори сучасного обладнання від Phoenix Contact для реалізації своїх проектів.