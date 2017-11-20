Друге судно з американським вугіллям для компанії Ахметова прибуло до України

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК прийняв у порту «Чорноморськ» (Одеська обл.) друге судно із 75 тисячами тонн вугілля газової групи, яке надійшло із США, повідомила прес-служба компанії.

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«18 листопада порт «Чорноморськ» прийняв балкер із 75 тисячами тонн вугілля марки «Г» із США. Вугілля буде відправлено на теплоелектростанції ДТЕК для поповнення складських запасів. Завдяки резервам палива станції зможуть працювати з підвищеним навантаженням, видаючи необхідну потужність в енергосистему України в опалювальний сезон», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, це вугілля призначене для Ладижинської і Запорізькій ТЕС. На сьогодні на станціях міститься 79 тис. і 80 тис. тонн вугілля відповідно.

«Друга поставка марки «Г» з США дає змогу згладжувати тимчасовий дефіцит палива в Україні, який виник в результаті блокади і зупинки поставок антрациту з тимчасово неконтрольованої території. На ранок 20 листопада порт «Чорноморськ» розвантажив вже 22 тис. тонн вугілля», - відзначили в компанії.

Прес-служба повідомляє, що відсутність українського антрациту з березня 2016 року призвело до зростання навантаження на ТЕС, які працюють на марці «Г», а також збільшення споживання цього вугілля після реалізації проектів з переведення блоків ТЕС з антрациту на газову групу вугілля.

Повідомляється, що видобуток вугілля марки «Г» в Україні поки що не перекриває потреб ТЕС, і ДТЕК змушений закуповувати відсутні обсяги за імпортним напрямом.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у районах Донецької і Луганської областей, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК вирішив поставляти вугілля із шахт Ростовської області і уклав контракт на поставку вугілля з ПАР в обсягу понад 600 тис. тонн з можливістю збільшення обсягу до 1 млн тонн. Перше судно в порту «Южний» ДТЕК прийняв 25 травня.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, яка входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (п‘ять шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (шість шахт і три збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (п‘ять шахт і три збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик.