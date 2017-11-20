Україна збільшила експорт електроенергії майже на 40%

Україна в січні-жовтні 2017 року збільшила експорт електроенергії, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, на 38,9% - до 4,449 мільярда кВт-год.

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Про це йдеться у статистичній звітності на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Повідомляється, що за 10 місяців 2017 року до Угорщини було експортовано 54,5% електроенергії, що становить близько 2,4 мільярда кВт-год. До Молдови – 1 мільярд кВт-год (23,1%), у Польщі – 0,737 мільярда кВт-год (16,6%).

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в жовтні 2017 року скоротився порівняно з жовтнем 2016 року на 27,7% - до 267,4 мільйона кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.