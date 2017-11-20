На український ринок виходить новий газовий трейдер

Українська дочірня компанія міжнародного енерготрейдера з реєстрацією в Швейцарії DufEnergy 23 листопада отримає ліцензію на постачання природного газу на території України.

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Про це йдеться в проекті рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підготовленого до засідання 23 листопада, повідомляє enkorr.

Ця ліцензія дозволить компанії безпосередньо поставляти газ кінцевим споживачам в Україні.

Засновниками DufEnergy Ukraine виступають DufEnergy Trading SA (Швейцарія) і DufEnergy SA (Люксембург). Директором представництва призначена Зоя Головіна.

Основним ліцензованим видом діяльності DufEnergy Ukraine є торгівля природним газом. Крім того, українська дочка займається виробництвом і торгівлею електроенергією, а також металами, рудами та промисловими хімічними речовинами.

У листопаді 2016 р. швейцарська DufEnergy Trading SA підписала договори на транспортування та зберігання природного газу з оператором газотранспортної системи, компанією «Укртрансгаз».

DufEnergy входить у трійку найбільших постачальників природного газу до України, за перші три квартали цього року структури швейцарського трейдера продали українським імпортерам понад 1 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, раніше свої представництва в Україні відкрили міжнародні трейдери Trafigura, MET Holding, AOT Energy.

Довідка. DufEnergy Trading SA з центральним офісом в Лугано (Швейцарія) займається торгівлею електроенергією, природним газом і зрідженим природним газом (LPG). Виручка компанії в 2014 році становила 3,578 млрд євро. DufEnergy Trading SA є дочірньою компанією Duferco Participation Holdings Limited, і афільована з гірничо-металургійною компанією Duferco Group.