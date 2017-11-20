Держстат підрахував, скільки газу імпортувала Україна

Україна в січні-вересні 2017 року імпортувала 10,057 млрд куб. м природного газу на загальну суму 2,266 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Австрії компанії поставили в Україну 30,3 млн куб. м газу вартістю 7,1 млн дол., трейдери з Великобританії – 335,1 млн куб. м на 77,7 млн дол., з Італії – 17,6 млн куб. м на 4 млн дол., з Люксембургу – 88,8 млн куб. м на 19,2 млн дол., з Німеччини – 3 млрд куб. м на 681,7 млн дол., з Польщі – 821,2 млн куб. м на 178 млн дол., зі Словаччини – 103,3 млн куб. м на 23,2 млн дол., з Угорщини – 462 млн куб. м на 101,2 млн дол., з Франції – 849,1 млн куб. м на 198 млн дол., з Чехії – 234,6 млн куб. м на 50,9 млн дол., і зі Швейцарії – 4,065 млрд куб. м на 925 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м і Польщі – 1 млрд куб. м.