ЗМІ дізналися ціну американського вугілля для державної "Центренерго"

Ціна першої партії енергетичного вугілля зі США, поставленої компанією Xcoal Energy & Resources для державної «Центренерго», становила $100,7/тонна з урахуванням фрахту (CIF). Про це повідомляє Liga.net з посиланням на представника компанії-покупця.

Читайте такожДруге судно з американським вугіллям для компанії Ахметова прибуло до України

Перша партія об'ємом 61,7 тис. тонн була поставлена у вересні в рамках договору, що передбачає поставку в цілому 700 тис. тонн вугілля до кінця року.

Калорійність вересневої партії вугілля зі США становила близько 5 500 ккал/кг. В переведенні на базову калорійність (6 000 ккал/тонна), вартість вугілля підвищиться з $100,7 до $110,8/тонна (без витрат на перевалку в порту і доставку на станцію).

Наприклад, у вересні холдинг ДТЕК імпортував близько 77 тис. тонн енергетичного вугілля (постачальник - Glencore) з ПАР по $90,3/тонна калорійністю 5 300 ккал/кг, або $102/тонна при перерахунку на базову калорійність c урахуванням фрахту.

Контракт між«Центренерго» і Xcoal Energy був підписаний наприкінці липня після зустрічі президентів України і США Петра Порошенка та Дональда Трампа.

В. о. голови "Центренерго" раніше говорив Олег Коземко, що ціна перших партій вугілля зі США становитиме близько $113/тонна.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.