Законопроект про добудову двох енергоблоків ХАЕС може бути поданий в Раду на початку 2018 року

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» очікує, що законопроект, що регламентує завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, буде поданий у Верховну Раду на початку 2018 року.

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Про це заявив президент «Енергоатом» Юрій Недашковський під час зустрічі з делегацією Міністерства закордонних справ Польщі, під час якої обговорювалося співробітництво двох країн щодо реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС».

«Нам необхідно розробити проект закону (щодо будівництва третього і четвертого блоку Хмельницької АЕС), який повинен бути прийнятий в парламенті. Перед цим ми проведемо громадські слухання. Наші плани полягають у тому, щоб на наступний рік пройти всі процедури. Ми плануємо подати цей законопроект на початку наступного року», - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками «Енергоатома», завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

На початку листопада «Енергоатом» отримав від «Китайської національної ядерної корпорації (CNNC) та «комерційного Індустріального банку Китаю (ICBC) пропозицію щодо надання кредитних коштів для фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

В рамках проекту «Енергоміст «Україна-ЄС» передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Постачання електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

За словами голови «Енергоатома» Недашковського, компанія планує почати експорт електроенергії в ЄС і добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 – початку 2021 року.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.