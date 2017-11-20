Конкурс з вибору партнера для проекту "Енергоміст "Україна - ЄС" оголосять на початку наступного року

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» очікує оголошення конкурсу з вибору міжнародної компанії-партнера для реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС» у січні-лютому 2018 року.

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Про це заявив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський під час зустрічі з делегацією Міністерства закордонних справ Польщі, під час якої обговорювалося співробітництво двох країн з реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС».

«На сьогодні готується конкурсна документація для оголошення конкурсу. Ми очікуємо, що спільно з Міністерством енергетики, з Мінфіном, Мінекономрозвитку, ця робота буде завершена до кінця цього року. І на початку наступного року, можливо, це буде в кінці січня - на початку лютого, буде оголошений міжнародний конкурс», - сказав Недашковський.

За його словами, переможець конкурсу буде визначений через півтора місяці після старту конкурсних процедур.

Також він зазначив, що базовим варіантом, на основі якого будуть оцінюватися інші пропозиції, є проект, який раніше був запропонований консорціумом компаній Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція), Polenergia International S. àr.l. (Люксембург) і EDF Trading Limited (Великобританія).

Як повідомляв УНІАН, у рамках проекту «Енергоміст «Україна-ЄС» передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Постачання електроенергії до Європи за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

За словами голови «Енергоатома» Недашковського, компанія планує почати експорт електроенергії в ЄС і добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 – початку 2021 року.

На початку вересня стало відомо, що консорціум з трьох провідних європейських енергокомпаній - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція), Polenergia International S. àr.l. (Люксембург) і EDF Trading Limited (велика Британія) планує брати участь у реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС».