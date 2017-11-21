Ціни на нафту тримаються вище $62 за барель

Ціни на нафту малорухливі вранці у вівторок: зростання видобутку сировини в США перетягнуло на себе увагу ринку. Ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,10 відсотка до $62,28 за барель.

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Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $56,44 за барель, що на 0,04 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Зростання бурової активності та нарощування нафтовидобутку в США залишаються основною противагою зусиллям нафтоекспортного картелю ОПЕК і виробників, що не входять у нього, кажуть аналітики.

Управління енергетичної інформації (EIA) прогнозує, що видобуток нафти в США збільшиться до 9,2 мільйона барелів на добу в 2017 році, а в 2018-му досягне рекордних 10,0 мільйонів барелів на добу.

Кількість бурових у США – ранній індикатор обсягу майбутнього видобутку нафти в США на даний момент становить 738 штук, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

На думку експертів Westwood Global Energy Group, підвищення ефективності буріння свердловин дозволить американським енергетичним компаніям нарощувати виробництво нафти більш швидкими темпами.

Міністри ОПЕК і країн, що не входять до групи, зберуться 30 листопада у Відні, щоб обговорити подальшу політику. Серед гравців ринку міцніє упевненість в тому, що угода про обмеження нафтовидобутку буде продовжена до кінця 2018 року, хоча готовність окремих її учасників піти на цей крок, як і раніше, викликає сумніви.

"Якщо виробники ОПЕК+ домовляться про продовження пакту, то в 3-му кварталі наступного року надлишок запасів буде перевищувати середній рівень п'яти років тільки на 50 мільйонів барелів проти поточних близько 140 мільйонів, а ціни на нафту піднімуться до $65-70 за барель", – сказали аналітики FGE.