Паливна схема в Міноборони: суд знову заарештував акції компанії "Трейд Коммодіті"

Солом'янський районний суд Києва повторно заарештував 100% акцій нафтотрейдингової компанії «Трейд Коммодіті», яку правоохоронні органи підозрюють у причетності до корупційної схеми під час закупівлі палива для Міністерства оборони України, повідомляється у рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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«Накласти арешт на... корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу (7 400 грн) товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Коммодіті». Накласти заборону на відчуження і розпорядження зазначеними корпоративними правами будь-якими особами будь-яким способом», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, рішення прийнято за клопотанням Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що постанова суду може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему за розтрату понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків були затримані заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський і директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.

Ще двоє підозрюваних у справі - службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

12 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони.

Крім того, повідомлялося, що слідчі НАБУ затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименко, однак згодом Солом'янський районний суд Києва відпустив його під особисте зобов'язання, зобов'язавши носити електронний браслет і здати паспорти.