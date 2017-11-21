В одному з районів Житомирщини за два роки на реконструкцію шкільних котелень направили 4,5 мільйона гривень

У приміському Житомирському районі за останні два роки спрямували на ремонт та реконструкцію шкільних котелень майже 4,5 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирському районі упродовж 2016-2017 років на ремонт та реконструкцію шкільних котелень спрямували майже 4,5 млн грн, аби зробити ці котельні енергоефективними.

Так, цьогоріч капітальні ремонти котелень провели в Озерянківській, Головенківській, Коднянській та ще кількох загальноосвітніх школах.

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У сільських школах Зарічан та Ліщина провели заміну котлів з газових на твердопаливні.

Вже також завершуються роботи з реконструкції системи теплопостачання із встановленням модульного теплогенератора в Іванівській школі.

Наразі продовжують працювати на газу лише дві шкільні котельні у районі – у Пряжівській та Високопічській загальноосвітній школі № 1, де переобладнання котелень є економічно недоцільним.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині активно впроваджують енергоефективні заходи.