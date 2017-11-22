Світові ціни на нафту знову пішли вгору

Світові ціни на нафту зростають в середу вранці, оскільки інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API) про запаси "чорного золота" у США, повідомляє Прайм.

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"Станом на 06:51 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,64% - до 62,97 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,53% до 57,7 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 17 листопада, скоротилися на 6,356 мільйона барелів, до 452,6 мільйона. При цьому аналітики очікували, що запаси скоротяться набагато менше - на 1,5 мільйона барелів.

"Тепер інвестори чекають даних Міненерго США про запаси нафти в країні, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозами, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 17 листопада, скоротилися на 0,3%, або на 1,5 мільйона барелів, до 457,5 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Зростання світових нафтових цін також підтримують очікування трейдерами продовження угоди ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку. Інвестори сподіваються, що рішення про продовження дії угоди буде прийнято у Відні, 30 листопада, де відбудеться зустріч міністрів нафти і енергетики всіх 24 держав угоди про скорочення видобутку нафти, що входять і не входять в ОПЕК.

"Результати зустрічі в кінцевому підсумку визначать долю нафтових цін на найближче майбутнє", - наводить агентство Reuters думку аналітика Oanda Стівена Іннеса (Stephen Innes).