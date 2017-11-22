Запаси вугілля на ТЕС за тиждень зросли на 10%

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 15 по 22 листопада поточного року збільшилися на 10,2% – до 1,319 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля зросли на 3,6% - до 518,8 тисячі тонн з 500,7 тисячі тонн.

Запаси вугілля газової марки збільшилися на 14,9% – до 800,2 тисячі тонн з 696,3 тисячі тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Також енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Оскільки показники видобутку не встигають зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.