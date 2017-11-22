"Нафтогаз" найняв американських лобістів для протистояння "Північному потоку-2" – ЗМІ

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" найняв американську юридичну компанію Yorktown Solutions для лобіювання у Вашингтоні інтересів України на європейському енергетичному ринку, а також для протистояння будівництва газопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід території України. Про це говориться в повідомленні американського видання The Hill.

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"Українська державна нафтогазова компанія найняла компанію з Вашингтона для лобіювання позиції проти газопроводу, який збирається побудувати Росія ("Північний потік-2" - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, "Нафтогаз" доручить компанії Yorktown Solutions відстоювати свої інтереси у Вашингтоні, які стосуються повної інтеграції українського газового ринку з енергетичним ринком ЄС, підтримки реформ на газовому ринку України, залучення іноземних інвестицій в українську нафтогазову сферу, а також ефективного усунення загроз, які пов'язані з проектом "Північний потік-2".

Згідно з повідомленням, вартість контракту з Yorktown Solutions до кінця цього року становить 37 тисяч доларів.

"Цей контракт є частиною боротьби між Україною і Росією за маршрути поставок газу в Європу", - зазначили у виданні.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром" та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2", що доповнює вже працюють дві нитки "Північного потоку-1".

В кінці квітня 2017 року "Газпром" і його європейські партнери підписали угоду про фінансування "Північного потоку-2".

За оцінками голови національного холдингу "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становитимуть близько 3 мільярдів доларів.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".