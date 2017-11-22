Енергетична незалежність: Україна вже 720 днів не імпортує газ із Росії

Україна позбавилася від енергетичної залежності від Росії і вже 720 днів не імпортує російський природний газ. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Сьогодні вже 720 днів як ми живемо без єдиної краплі російського газу. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які у важкий 2014 рік підтримали Україну, підтримали перший уряд після Революції гідності, і було докладено багато зусиль для того, щоб позбутися цієї залежності", - сказав він.

При цьому голова уряду зазначив, що поки що наша країна ще купує газ за кордоном.

"Але наше завдання – це не купувати з-за кордону газ або інші види енергоносіїв. Наше завдання – стати абсолютно енергетично незалежною країною. Тобто ми зможемо самі добувати газ, ми зможемо забезпечити себе переробкою нафтопродуктів і розвитком альтернативної енергетики", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів. Також і в 2017 році наша країна продовжує імпортувати газ лише з європейського напрямку.

Для скорочення імпорту і нарощування власного видобутку на сьогодні державна компанія "Укргазвидобування" виконує програму "20/20", яка передбачає збільшення рівня видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року.