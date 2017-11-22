Україна хоче до 2035 року експортувати 5 мільярдів кубів газу – Кістіон

Україна до 2035 року планує відмовитися від імпорту природного газу і перейти до його експорту в обсязі не менше 5 мільярдів кубометрів, повідомив у ході засідання Кабінету міністрів профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, представляючи Енергетичну стратегію України до 2035 року.

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"Власний видобуток газу близько 35 мільярдів кубометрів – показники, передбачені Енергетичною стратегією України до 2035 року. Споживання газу економікою України - близько 30 мільярдів кубометрів на рік, з урахуванням виконання завдань щодо зменшення енергоємності української економіки... Експорт для потреб європейських споживачів – близько 5 мільярдів кубометрів", - сказав Кістіон.

Він підкреслив, що Україна ставить перед собою завдання стати країною-експортером природного газу.

Кістіон зазначив, що Україна має значний потенціал для зростання власного видобутку газу. Так, наша країна видобуває 3,5% розвіданих запасів газу на рік, тоді як країни Європи видобувають 12%.

Також віце-прем'єр зазначив, що ключовою метою для України в галузі є створення на базі потужностей української газотранспортної системи і підземних сховищ газу Східно-європейського газового хаба з річним оборотом торгів близько 215 мільярдів кубометрів.

"Наша мета - міжнародний газовий хаб, я б сказав, Східно-європейський газовий хаб – це ідеальна модель ринку газу для України, - сказав Кістіон. – Загальний обсяг, за нашими підрахунками, торгових операцій в межах України – близько 215 мільярдів кубометрів. Для порівняння: на хабі в Дюссельдорфі в Німеччині таких транзакцій в 2016 році було 208 мільярдів кубометрів".

При цьому він зазначив, що для створення хаба необхідно не менше 10 років.

"Почати цей процес (створення хаба - УНІАН) необхідно з забезпечення незалежності оператора ГТС, тобто реалізувати процес анбандлинга і гарантувати вільний і прозорий доступ всім гравцям на ринку до системи", - сказав Кістіон, зазначивши, що це лише "вершина айсберга".

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні державна компанія "Укргазвидобування" виконує Стратегію "20/20", яка передбачає нарощування видобутку газу цією компанією до 20 мільярдів кубометрів в рік. Цієї мети планується досягти завдяки буріння нових свердловин та проведення інтенсифікації видобутку на діючих свердловинах. Видобутого в Україні газу, за планами уряду, повинно вистачити для забезпечення газом потреб теплокомуненерго і населення.

На початку червня цього року представники "Укртрансгазу" заявили, що Україна спільно з Польщею планує протягом 5 років запустити газовий хаб для країн Центральної та Східної Європи. Для цього необхідно побудувати і запустити додатковий інтерконнектор "Дроздовичі - Германовичи" (з'єднує трубопровід) між українською і польською газотранспортними системами.

Довідка УНІАН. Хаб – це точка (регіон), в якому можуть сходитися кілька трубопроводів, тобто напрямки поставок газу. В цій точці відбувається фізична торгівля газом, а також можуть надаватися послуги по його зберіганню, наприклад, у підземних газових сховищах. Для створення такої торговельної площадки Україна має 12 підземних сховищ, які використовуються лише на 50-55%, а також найпотужнішу в Європі газотранспортну систему.